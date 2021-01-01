Menu
Season premiere 1 January 2021
Production year 2021
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 42 minutes
Во 2-м сезоне шоу «Мечта любого дома» зрителей вновь ждет встреча с талантливыми дизайнерами. Шеа и Сид Макги – супруги, которые искренне увлечены своим делом и готовы  помочь всем, кто хочет изменить пространство вокруг себя к лучшему. Пара без сомнения берется даже за сложную работу в зданиях, которые построены очень давно. Они с удовольствиям превратят обычную ванную в самое уютное место в доме, а маленький гостевой домик – в стильную и комфортную студию на двоих. Шеа готова на любые эксперименты и даже попытается воплотить в реальность мечту одного из клиентов – создаст внутри дома баскетбольное поле.

Luxury Estate
Season 2 Episode 1
1 January 2021
Midcentury Makeover
Season 2 Episode 2
1 January 2021
Bath Hideaway
Season 2 Episode 3
1 January 2021
Restoring History
Season 2 Episode 4
1 January 2021
Mountain Retreat Makeover
Season 2 Episode 5
1 January 2021
Bedroom Oasis
Season 2 Episode 6
1 January 2021
