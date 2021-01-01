Во 2-м сезоне шоу «Мечта любого дома» зрителей вновь ждет встреча с талантливыми дизайнерами. Шеа и Сид Макги – супруги, которые искренне увлечены своим делом и готовы помочь всем, кто хочет изменить пространство вокруг себя к лучшему. Пара без сомнения берется даже за сложную работу в зданиях, которые построены очень давно. Они с удовольствиям превратят обычную ванную в самое уютное место в доме, а маленький гостевой домик – в стильную и комфортную студию на двоих. Шеа готова на любые эксперименты и даже попытается воплотить в реальность мечту одного из клиентов – создаст внутри дома баскетбольное поле.