Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Dream Home Makeover (2020), season 1

Dream Home Makeover season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Dream Home Makeover Seasons Season 1

Dream Home Makeover
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 16 October 2020
Production year 2020
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 42 minutes
"Dream Home Makeover" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Мечта любого дома» основатели и владельцы студии дизайна интерьеров Studio McGee берутся помочь тем, кому надоело внутреннее убранство их домов. К ним обращается пара, которой не хватает домашнего уюта и пространства для посиделок с близкими. Соседи Макги, следящие за их успехами, просят о помощи. Их жилище большое и роскошное, однако пространство пока так и не удалось сделать стильным и отображающим индивидуальность владельцев. Дизайнеры не боятся смелых решений и берутся даже за те проекты, которые можно счесть немыслимыми. Но результат превосходит все ожидания, ведь над ним работают настоящие профи.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
5.8 IMDb
Write review
Dream Home Makeover List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Forever Home
Season 1 Episode 1
16 October 2020
Manor House Designs
Season 1 Episode 2
16 October 2020
Movie Room Remake
Season 1 Episode 3
16 October 2020
Los Angeles Hideaway
Season 1 Episode 4
16 October 2020
Historic Home Renovation
Season 1 Episode 5
16 October 2020
Grand Kitchen Deployment
Season 1 Episode 6
16 October 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more