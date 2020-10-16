В 1-м сезоне шоу «Мечта любого дома» основатели и владельцы студии дизайна интерьеров Studio McGee берутся помочь тем, кому надоело внутреннее убранство их домов. К ним обращается пара, которой не хватает домашнего уюта и пространства для посиделок с близкими. Соседи Макги, следящие за их успехами, просят о помощи. Их жилище большое и роскошное, однако пространство пока так и не удалось сделать стильным и отображающим индивидуальность владельцев. Дизайнеры не боятся смелых решений и берутся даже за те проекты, которые можно счесть немыслимыми. Но результат превосходит все ожидания, ведь над ним работают настоящие профи.