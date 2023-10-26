В 1-м сезоне сериала «Политех» Глеб учится в старших классах обычной провинциальной школы. Но он мечтает вовсе не об академических достижениях и не о поступлении в хороший вуз. Главная страсть парня – киберспорт. Чтобы уделять как можно больше времени онлайн-тренировкам со своей командой, Глеб идет на хитрость. Он переводится в самое захудалое профессиональное училище, где со студентов практически ничего не требуют. Но он не учитывает одного: в это самое время в Политехе меняется руководство. Амбициозная директриса из Москвы решает доказать свой профессионализм, резко повысив образовательный уровень училища.