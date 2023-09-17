Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Liga gorodov (2023), season 1

Liga gorodov season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Liga gorodov Seasons Season 1

Liga gorodov 16+
Title Сезон 1
Season premiere 17 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 18 hours 0 minute
"Liga gorodov" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Лига городов» в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Красноярске и Екатеринбурге проходят отборочные туры, по результатам которых жюри отбирает 62 самых сильных юмористических команды. В числе участников оказываются ребята из разных уголков России, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ. Однако финалистам предстоит самая сложная часть конкурса. Каждая команда выступит со своим номером в эфире. Судьями станут четыре знаменитых комика, работающих в разных направлениях и жанрах. Каждый из них отберет в свою лигу несколько команд и будет работать вместе с ними над шутками, имиджем и подачей, пока не останется один победитель.

TV Show rating

0.0
Rate 2 votes
5.9 IMDb
Write review
Liga gorodov List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Выпуск 1
Season 1 Episode 1
17 September 2023
Выпуск 2
Season 1 Episode 2
24 September 2023
Выпуск 3
Season 1 Episode 3
1 October 2023
Выпуск 4
Season 1 Episode 4
8 October 2023
Выпуск 5
Season 1 Episode 5
15 October 2023
Выпуск 6
Season 1 Episode 6
22 October 2023
Выпуск 7
Season 1 Episode 7
29 October 2023
Выпуск 8
Season 1 Episode 8
5 November 2023
Выпуск 9
Season 1 Episode 9
12 November 2023
Выпуск 10
Season 1 Episode 10
19 November 2023
Выпуск 11
Season 1 Episode 11
26 November 2023
Выпуск 12
Season 1 Episode 12
3 December 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more