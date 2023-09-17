В 1-м сезоне шоу «Лига городов» в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Красноярске и Екатеринбурге проходят отборочные туры, по результатам которых жюри отбирает 62 самых сильных юмористических команды. В числе участников оказываются ребята из разных уголков России, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ. Однако финалистам предстоит самая сложная часть конкурса. Каждая команда выступит со своим номером в эфире. Судьями станут четыре знаменитых комика, работающих в разных направлениях и жанрах. Каждый из них отберет в свою лигу несколько команд и будет работать вместе с ними над шутками, имиджем и подачей, пока не останется один победитель.