В 1-м сезоне сериала «Бедные смеются, богатые плачут» в центре событий оказывается скромная девушка из небогатой семьи, которая ищет возможности заработать. По случайности Катя оказывается на собеседовании в огромном, сказочно богатом поместье на Рублевке. Теперь она входит в штат прислуги и должна погрузиться в новый для себя мир. Дворецкие, садовники, посудомойки, камердинеры – девушку окружает множество ярких и колоритных персонажей из числа прислуги, у каждого из которых есть свои тайны. Не стоит забывать и о хозяевах особняка – эксцентричном семействе миллионеров, которые стремятся установить в доме свои правила.