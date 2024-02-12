Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Bednye smeyutsya, bogatye plachut season 1 watch online

Bednye smeyutsya, bogatye plachut season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Bednye smeyutsya, bogatye plachut Seasons Season 1

Bednye smeyutsya, bogatye plachut 16+
Title Сезон 1
Season premiere 12 February 2024
Production year 2024
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 0 minute
"Bednye smeyutsya, bogatye plachut" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Бедные смеются, богатые плачут» в центре событий оказывается скромная девушка из небогатой семьи, которая ищет возможности заработать. По случайности Катя оказывается на собеседовании в огромном, сказочно богатом поместье на Рублевке. Теперь она входит в штат прислуги и должна погрузиться в новый для себя мир. Дворецкие, садовники, посудомойки, камердинеры – девушку окружает множество ярких и колоритных персонажей из числа прислуги, у каждого из которых есть свои тайны. Не стоит забывать и о хозяевах особняка – эксцентричном семействе миллионеров, которые стремятся установить в доме свои правила.

Series rating

9.7
Rate 14 votes
6.4 IMDb
Write review
"Bednye smeyutsya, bogatye plachut" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 1 Episode 1
12 February 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
13 February 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
14 February 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
15 February 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
19 February 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
20 February 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
21 February 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
22 February 2024
Серия 9
Season 1 Episode 9
26 February 2024
Серия 10
Season 1 Episode 10
27 February 2024
Серия 11
Season 1 Episode 11
28 February 2024
Серия 12
Season 1 Episode 12
29 February 2024
Серия 13
Season 1 Episode 13
4 March 2024
Серия 14
Season 1 Episode 14
5 March 2024
Серия 15
Season 1 Episode 15
6 March 2024
Серия 16
Season 1 Episode 16
7 March 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more