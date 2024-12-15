Menu
Nerozhdennaya 2024, season 1

Nerozhdennaya season 1 poster
Nerozhdennaya 16+
Title Сезон 1
Season premiere 15 December 2024
Production year 2024
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Nerozhdennaya" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Нерожденная» Алисе исполняется 18 лет. Это симпатичная, умная и талантливая девушка, которая, увы, никогда не видела своих родителей. В детстве ее воспитывала сердобольная старушка, а после ее смерти опекунство перешло к ее сыну – следователю Василию. Алиса дружит с молодым автослесарем Максом, который уже давно тайно изнывает от безответной любви к ней. А еще у девушки есть странный дар. Она никому не признается, но иногда она беседует с душами умерших людей. Алиса не знает, что тайна этой способности скрывается в ее появлении на свет. В ее теле уже давно живет душа совершенно другого человека.

Series rating

9.5
Rate 14 votes
6.2 IMDb
"Nerozhdennaya" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
15 December 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
15 December 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
15 December 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
15 December 2024
TV series release schedule
