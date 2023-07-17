В 1-м сезоне сериала «Команда Z» события разворачиваются в 2023 году. В одном из крупных американских городов вдруг из ниоткуда материализуется троица ребят в странной одежде. Они называют себя путешественниками во времени и предсказывают скорый апокалипсис. В их времени несколько столетий спустя ряд невинных, на первый взгляд, решений и поступков в современности постепенно привел к непоправимой катастрофе. Друзья полны решимости исправить каждую ошибку человечества: помешать объединению Национальной стрелковой ассоциации в профсоюз, предотвратить слияние Amazon и Walmart и даже уничтожить особый вид новых наркотиков.