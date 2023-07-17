Menu
Command Z 2023, season 1

Command Z season 1 poster
Command Z
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 17 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 1 hour 4 minutes
"Command Z" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Команда Z» события разворачиваются в 2023 году. В одном из крупных американских городов вдруг из ниоткуда материализуется троица ребят в странной одежде. Они называют себя путешественниками во времени и предсказывают скорый апокалипсис. В их времени несколько столетий спустя ряд невинных, на первый взгляд, решений и поступков в современности постепенно привел к непоправимой катастрофе. Друзья полны решимости исправить каждую ошибку человечества: помешать объединению Национальной стрелковой ассоциации в профсоюз, предотвратить слияние Amazon и Walmart и даже уничтожить особый вид новых наркотиков.

"Command Z" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
17 July 2023
The Climate
Season 1 Episode 2
17 July 2023
The Pryce Is Wrong
Season 1 Episode 3
17 July 2023
The Pryce Is Wrong II
Season 1 Episode 4
17 July 2023
Antisocial Media
Season 1 Episode 5
17 July 2023
The Climate II
Season 1 Episode 6
17 July 2023
Preach
Season 1 Episode 7
17 July 2023
Back for the Future
Season 1 Episode 8
17 July 2023
