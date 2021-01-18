Menu
Sunbae, Geu Libseutik Bareujimayo season 1 watch online

Sunbae, Geu Libseutik Bareujimayo season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Sunbae, Geu Libseutik Bareujimayo Seasons Season 1

Sunbae, Geu Libseutik Bareujimayo 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 18 January 2021
Production year 2021
Number of episodes 16
Runtime 21 hours 20 minutes
"Sunbae, Geu Libseutik Bareujimayo" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Она никогда не узнает» главные герои работают менеджерами в фирме по производству и продаже косметики. Молодая девушка усердно работает, активно осваивает данную сферу и мечтает о том, что когда-нибудь создаст собственный косметический бренд. Тем временем юноша втайне наблюдает за ней на работе и грезит лишь о том, как пригласит на романтическое свидание и добьется взаимности. Однако главная героиня категорически не рассматривает ухажеров младше себя в качестве потенциальных партнеров. Но ее коллега не из тех, кто сдается без боя. У него созревает план, который юноша намерен воплотить в жизнь.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.4 IMDb
Write review
"Sunbae, Geu Libseutik Bareujimayo" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 1 Episode 1
18 January 2021
Season 1 Episode 2
19 January 2021
Season 1 Episode 3
25 January 2021
Season 1 Episode 4
26 January 2021
Season 1 Episode 5
1 February 2021
Season 1 Episode 6
2 February 2021
Season 1 Episode 7
8 February 2021
Season 1 Episode 8
9 February 2021
Season 1 Episode 9
15 February 2021
Season 1 Episode 10
16 February 2021
Season 1 Episode 11
22 February 2021
Season 1 Episode 12
23 February 2021
Season 1 Episode 13
1 March 2021
Season 1 Episode 14
2 March 2021
Season 1 Episode 15
8 March 2021
Season 1 Episode 16
9 March 2021
