В 1-м сезоне сериала «Она никогда не узнает» главные герои работают менеджерами в фирме по производству и продаже косметики. Молодая девушка усердно работает, активно осваивает данную сферу и мечтает о том, что когда-нибудь создаст собственный косметический бренд. Тем временем юноша втайне наблюдает за ней на работе и грезит лишь о том, как пригласит на романтическое свидание и добьется взаимности. Однако главная героиня категорически не рассматривает ухажеров младше себя в качестве потенциальных партнеров. Но ее коллега не из тех, кто сдается без боя. У него созревает план, который юноша намерен воплотить в жизнь.