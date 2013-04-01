Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Usloviya kontrakta – 2 2011 - 2013, season 1

Usloviya kontrakta – 2 season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Usloviya kontrakta – 2 Seasons Season 1

Usloviya kontrakta – 2 16+
Title Сезон 1
Season premiere 1 April 2013
Production year 2013
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Usloviya kontrakta – 2" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Условия контракта – 2» появление Валерии Павловны, матери Олега, только усугубляет жизнь Марии. Свекровь пытается навести в доме свои порядки. А когда Олег отправляется на встречу с деловым партнером, между Марией и свекровью начинается настоящий скандал. Вернувшийся Олег решает занять сторону матери. Марине предъявляют обвинение в пособничестве аферисты. Когда ее выпускают под подписку о невыезде, молодая женщина, отчаявшись, решает написать Олегу письмо на прощание. Мама Марины хочет, чтобы Олег помог ей во время реабилитационного периода. Олег соглашается.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
4.7 IMDb
Write review
"Usloviya kontrakta – 2" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 April 2013
Серия 2
Season 1 Episode 2
2 April 2013
Серия 3
Season 1 Episode 3
3 April 2013
Серия 4
Season 1 Episode 4
4 April 2013
Серия 5
Season 1 Episode 5
8 April 2013
Серия 6
Season 1 Episode 6
9 April 2013
Серия 7
Season 1 Episode 7
10 April 2013
Серия 8
Season 1 Episode 8
11 April 2013
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more