В 1-м сезоне сериала «Условия контракта – 2» появление Валерии Павловны, матери Олега, только усугубляет жизнь Марии. Свекровь пытается навести в доме свои порядки. А когда Олег отправляется на встречу с деловым партнером, между Марией и свекровью начинается настоящий скандал. Вернувшийся Олег решает занять сторону матери. Марине предъявляют обвинение в пособничестве аферисты. Когда ее выпускают под подписку о невыезде, молодая женщина, отчаявшись, решает написать Олегу письмо на прощание. Мама Марины хочет, чтобы Олег помог ей во время реабилитационного периода. Олег соглашается.