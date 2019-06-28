Menu
Russian
Instant Hotel (2017), season 2

Instant Hotel 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 28 June 2019
Production year 2019
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
"Instant Hotel" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Отель на дому» появятся четыре пары, которые сделали из своих домов гостиницы. Теперь они готовы принять гостей и выслушать их суждения о своем жилище. Фишка проекта в том, что оценивать недвижимость будут такие же конкурсанты, как и они сами. Им предстоит остаться в отеле на ночь и оценить его по десятибалльной шкале, рассмотрев по отдельности каждый из параметров: оказываемые услуги и удобства, обстановку вокруг здания, чистоту, обслуживание. По результатам каждого испытания выбираются лучшие и худшие гостевые дома, а победители получат приз в размере 100 тысяч долларов.

7.3 IMDb
"Instant Hotel" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Razz & Mark (Coober Pedy, SA)
Season 2 Episode 1
28 June 2019
Debbie & Justin (Buddina, QLD)
Season 2 Episode 2
28 June 2019
Jay & Leah (Portsea, VIC)
Season 2 Episode 3
28 June 2019
Gene & Sharon (Bellenden Ker, QLD)
Season 2 Episode 4
28 June 2019
Debbie & Justin (Buddina, QLD) - Revisited
Season 2 Episode 5
28 June 2019
Gene & Sharon (Bellenden Ker, QLD) - Revisited
Season 2 Episode 6
28 June 2019
