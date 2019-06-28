Во 2-м сезоне шоу «Отель на дому» появятся четыре пары, которые сделали из своих домов гостиницы. Теперь они готовы принять гостей и выслушать их суждения о своем жилище. Фишка проекта в том, что оценивать недвижимость будут такие же конкурсанты, как и они сами. Им предстоит остаться в отеле на ночь и оценить его по десятибалльной шкале, рассмотрев по отдельности каждый из параметров: оказываемые услуги и удобства, обстановку вокруг здания, чистоту, обслуживание. По результатам каждого испытания выбираются лучшие и худшие гостевые дома, а победители получат приз в размере 100 тысяч долларов.