Instant Hotel (2017), season 1

Instant Hotel season 1 poster
Instant Hotel 16+
Season premiere 7 November 2017
Production year 2017
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 0 minute
"Instant Hotel" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Отель на дому» примут участие владельцы недвижимости из Австралии, которые превратили свои дома в отели. Действие будет разворачиваться в разных городах страны, а участники – соревноваться за право называться лучшими собственниками. Оценивать жилища будут придирчиво, ведь судьями станут их же конкуренты, которым предстоит выразить мнение по каждому из нескольких параметров. Например, спокойствие ночного сна, близлежащие достопримечательности, качество оказываемых услуг. Зрители увидят, как владельцы воспринимают критику и рвутся к победе. Приз для победителей – проживание в калифорнийском отеле.

7.3 IMDb
"Instant Hotel" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Northern Territory
Season 1 Episode 1
7 November 2017
Unique Retro Home
Season 1 Episode 2
8 November 2017
Beach House Retro
Season 1 Episode 3
9 November 2017
Chic Beachside Apartment
Season 1 Episode 4
13 November 2017
Tropical Getaway
Season 1 Episode 5
14 November 2017
Sleek Queenslander
Season 1 Episode 6
15 November 2017
A Class Act
Season 1 Episode 7
20 November 2017
Modern Bedside Estate
Season 1 Episode 8
21 November 2017
Villa Verona
Season 1 Episode 9
22 November 2017
Suburban Mansion
Season 1 Episode 10
27 November 2017
Chic Beachside Apartment
Season 1 Episode 11
28 November 2017
Sleek Queenslander
Season 1 Episode 12
29 November 2017
