В 1-м сезоне шоу «Отель на дому» примут участие владельцы недвижимости из Австралии, которые превратили свои дома в отели. Действие будет разворачиваться в разных городах страны, а участники – соревноваться за право называться лучшими собственниками. Оценивать жилища будут придирчиво, ведь судьями станут их же конкуренты, которым предстоит выразить мнение по каждому из нескольких параметров. Например, спокойствие ночного сна, близлежащие достопримечательности, качество оказываемых услуг. Зрители увидят, как владельцы воспринимают критику и рвутся к победе. Приз для победителей – проживание в калифорнийском отеле.