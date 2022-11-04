Во 2-м сезоне шоу «Беверли-Хиллз на продажу» события вновь развернутся в одном из самых роскошных уголков США. На Беверли-Хиллз живут самые богатые и успешные люди Америки, а недвижимость здесь стоит баснословных денег. Об этом не понаслышке знают сотрудники компании Маурисио Умански, которые специализируются на продаже разного рода жилых помещений. В новом сезоне риелторов ждет работа с клиентами, исполнить запросы которых будет крайне непросто. Но истинные профессионалы не боятся трудностей и сделают все возможное, чтобы заключить очередной выгодный договор.