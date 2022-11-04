Menu
Buying Beverly Hills (2022), season 1

Buying Beverly Hills 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 4 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 20 minutes
"Buying Beverly Hills" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Беверли-Хиллз на продажу» зрители познакомятся с Маурисио Умански и его семьей. Мужчина – владелец прибыльной фирмы по продаже недвижимости. Его родная дочь Алексия тоже хочет стать полноценной участницей семейного бизнеса. Она пробует свои силы в риелторском деле, однако раз за разом терпит поражение: все показы домов оказываются неудачными. Опытные сотрудники не хотят видеть девушку в своих рядах. Но вскоре ей откроется истинная причина того, почему они не могут оценить ее работу. У Алексии еще есть возможность переломить ситуацию в свою пользу.

Buying Beverly Hills List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Family Dynasty
Season 1 Episode 1
4 November 2022
Friend or Foe
Season 1 Episode 2
4 November 2022
Flames and Games
Season 1 Episode 3
4 November 2022
Best Offers
Season 1 Episode 4
4 November 2022
Farrahween
Season 1 Episode 5
4 November 2022
Who's Coming With Me?
Season 1 Episode 6
4 November 2022
Love, Leads, and Loyalty
Season 1 Episode 7
4 November 2022
The Next CEO
Season 1 Episode 8
4 November 2022
TV series release schedule
