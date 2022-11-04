В 1-м сезоне шоу «Беверли-Хиллз на продажу» зрители познакомятся с Маурисио Умански и его семьей. Мужчина – владелец прибыльной фирмы по продаже недвижимости. Его родная дочь Алексия тоже хочет стать полноценной участницей семейного бизнеса. Она пробует свои силы в риелторском деле, однако раз за разом терпит поражение: все показы домов оказываются неудачными. Опытные сотрудники не хотят видеть девушку в своих рядах. Но вскоре ей откроется истинная причина того, почему они не могут оценить ее работу. У Алексии еще есть возможность переломить ситуацию в свою пользу.