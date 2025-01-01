Menu
Pro Krasnuyu Shapochku 1977, season 1

Pro Krasnuyu Shapochku season 1 poster
Pro Krasnuyu Shapochku 0+
Title Сезон 1
Season premiere 31 December 1977
Production year 1977
Number of episodes 2
Runtime 2 hours 40 minutes
"Pro Krasnuyu Shapochku" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Про Красную Шапочку» продолжение популярной сказки превратилось в музыкальный комедийный хоррор. Старая Волчица приняла решение устроить кровожадную вендетту для Красной Шапочки. Чтобы воплотить свой замысел, она приказывает главному матерому волку выманить девчонку и привести к ней. А заодно — обучить чему-то второго ее наследника, неуклюжего и добродушного волка. И вот Красная Шапочка, которую обманным путем выманили из дома, вновь отправляется в лес навстречу захватывающим и опасным приключениям. Она еще не знает, что скоро станет игрушкой в чужих руках.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.3 IMDb
"Pro Krasnuyu Shapochku" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
1 серия
Season 1 Episode 1
31 December 1977
2 серия
Season 1 Episode 2
31 December 1977
TV series release schedule
