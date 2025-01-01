В 1-м сезоне сериала «Про Красную Шапочку» продолжение популярной сказки превратилось в музыкальный комедийный хоррор. Старая Волчица приняла решение устроить кровожадную вендетту для Красной Шапочки. Чтобы воплотить свой замысел, она приказывает главному матерому волку выманить девчонку и привести к ней. А заодно — обучить чему-то второго ее наследника, неуклюжего и добродушного волка. И вот Красная Шапочка, которую обманным путем выманили из дома, вновь отправляется в лес навстречу захватывающим и опасным приключениям. Она еще не знает, что скоро станет игрушкой в чужих руках.