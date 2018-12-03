В 4-м сезоне сериала «Визави» Зулема оказывается в плену и попадает в Мадрид. Там она отчаянно старается освободиться и связаться с подругами. Мерседес, которая теперь занимается распространением наркотиков, сталкивается с серьезным испытанием. Альтаграсия попадает в тюрьму в ужасном состоянии после избиения. Ее ненавидят как официальные лица Крус-дель-Норте, так и другие арестантки. Она знает, что не продержится в этой тюрьме долго. Ей нужно сбежать, пока ее не убили. Сара после родов оказывается в той же колонии. Сулема возвращается за решетку, а Ризос принимает решение насчет Сандоваля.