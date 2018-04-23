В 3-м сезоне сериала «Визави» Сара Макарена и другие заключенные отправляются в новую тюрьму, куда им удается пронести острые предметы: женщины используют Мерседес в своих коварных целях. Зулему переводят в то же учреждение после того, как она выходит из комы. Во время инцидента, связанного с проволочным шнуром, Мерседес оказывается ранена, а охранник Унаи – убит. Альтаграсия делает все, что зависит от нее, чтобы выяснить, кто повинен в гибели мужчины. Макарена противостоит Акаме – лидеру Триады Дао, чтобы занять выгодную позицию в новой тюрьме. Зулема чудом спасает ее после очередной перепалки с китаянками.