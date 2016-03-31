Во 2-м сезоне сериала «Визави» продолжается история бывшего финансиста Сары Макарены, осужденной за денежные махинации, которые она не совершала. Теперь девушка входит в банду Зулемы и скрывается вместе с остальными членами группировки. Но у подруг начинаются серьезные неприятности. Полицейские отчаянно ищут их по всей Испании. Тем временем в тюрьме устанавливаются новые, более строгие к заключенным женщинам правила. Когда Сара вновь оказывается в камере, она сполна ощущает перемены на себе. У доктора начинаются разногласия с Фабио из-за их прошлых проблем. Карим намеревается отомстить за гибель Ханбала.