Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Vis a Vis 2015 - 2019 season 2

Vis a Vis season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Vis a Vis Seasons Season 2

Vis a Vis 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 31 March 2016
Production year 2016
Number of episodes 13
Runtime 10 hours 50 minutes
"Vis a Vis" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Визави» продолжается история бывшего финансиста Сары Макарены, осужденной за денежные махинации, которые она не совершала. Теперь девушка входит в банду Зулемы и скрывается вместе с остальными членами группировки. Но у подруг начинаются серьезные неприятности. Полицейские отчаянно ищут их по всей Испании. Тем временем в тюрьме устанавливаются новые, более строгие к заключенным женщинам правила. Когда Сара вновь оказывается в камере, она сполна ощущает перемены на себе. У доктора начинаются разногласия с Фабио из-за их прошлых проблем. Карим намеревается отомстить за гибель Ханбала.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.8 IMDb
Write review
"Vis a Vis" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Horizontes de realidad
Season 2 Episode 1
31 March 2016
Hogar, dulce hogar
Season 2 Episode 2
7 April 2016
La gallinita
Season 2 Episode 3
14 April 2016
La teoría de Darwin
Season 2 Episode 4
21 April 2016
En la línea de fuego
Season 2 Episode 5
27 April 2016
Los Mandriles
Season 2 Episode 6
4 May 2016
Bon appétit
Season 2 Episode 7
11 May 2016
La vida sigue
Season 2 Episode 8
18 May 2016
Pillarse los dedos
Season 2 Episode 9
25 May 2016
Pecados y confusiones
Season 2 Episode 10
1 June 2016
Patrona de los desamparados
Season 2 Episode 11
8 June 2016
Plátano y limón
Season 2 Episode 12
15 June 2016
Líquido
Season 2 Episode 13
22 June 2016
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more