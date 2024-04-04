Menu
Zaglyani emu v golovu 2024, season 1

Zaglyani emu v golovu season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Zaglyani emu v golovu Seasons Season 1

Zaglyani emu v golovu 16+
Title Сезон 1
Season premiere 4 April 2024
Production year 2024
Number of episodes 16
Runtime 13 hours 20 minutes
"Zaglyani emu v golovu" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Загляни ему в голову» следственный комитет нанимает крайне необычного психолога-консультанта. Анатолий Лунин щелкает самые запутанные дела как орешки, безошибочно чувствуя скрытые мотивы подозреваемых и выводя их на чистую воду. Но мало кто знает, что этой способностью он обязан пережитой психической травме. Лунин долго работал клиническим психиатром и очень тесно общался с разного рода безумцами, в том числе очень опасными. Теперь он может проникать убийцам и маньякам в голову, ощущая себя на их месте. Но Анатолий понимает, что его «дар» – на самом деле опасная болезнь, о которой не должен узнать никто, особенно в полиции.

Series rating

0.0
Rate 6 votes
6.3 IMDb
Zaglyani emu v golovu List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 1 Episode 1
4 April 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
4 April 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
4 April 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
4 April 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
4 April 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
4 April 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
4 April 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
4 April 2024
Серия 9
Season 1 Episode 9
4 April 2024
Серия 10
Season 1 Episode 10
4 April 2024
Серия 11
Season 1 Episode 11
4 April 2024
Серия 12
Season 1 Episode 12
4 April 2024
Серия 13
Season 1 Episode 13
4 April 2024
Серия 14
Season 1 Episode 14
4 April 2024
Серия 15
Season 1 Episode 15
4 April 2024
Серия 16
Season 1 Episode 16
4 April 2024
