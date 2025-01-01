В 1-м сезоне сериала «Забытый рецепт любви» Светлана и Роман разводятся после нескольких лет неудачного брака. Сын Ванька остается с матерью. Света даже не помышляет о новом романе, ведь ей нужно кормить ребенка. Она крутится как может, чтобы исполнить мечту всей жизни и открыть семейную пекарню. Тем временем Рома работает в администрации, встречается с дочкой чиновника и даже не думает помогать бывшей жене. К счастью, в жизни Светы появляется Андрей. Он выглядит как спаситель на белом коне, но женщина даже не догадывается, что у него есть свои корыстные причины ухаживать за ней, связанные с бизнесом.