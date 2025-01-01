Menu
Russian
Zabytyj recept lyubvi 2023, season 1

Zabytyj recept lyubvi

Zabytyj recept lyubvi
Title Сезон 1
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Zabytyj recept lyubvi" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Забытый рецепт любви» Светлана и Роман разводятся после нескольких лет неудачного брака. Сын Ванька остается с матерью. Света даже не помышляет о новом романе, ведь ей нужно кормить ребенка. Она крутится как может, чтобы исполнить мечту всей жизни и открыть семейную пекарню. Тем временем Рома работает в администрации, встречается с дочкой чиновника и даже не думает помогать бывшей жене. К счастью, в жизни Светы появляется Андрей. Он выглядит как спаситель на белом коне, но женщина даже не догадывается, что у него есть свои корыстные причины ухаживать за ней, связанные с бизнесом.

Zabytyj recept lyubvi List of episodes TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
TBA
Серия 2
Season 1 Episode 2
TBA
Серия 3
Season 1 Episode 3
TBA
Серия 4
Season 1 Episode 4
TBA
TV series release schedule
