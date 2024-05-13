Menu
Zapasnyj vyhod – 2 2023 - 2024, season 1

Zapasnyj vyhod – 2 16+
Title Сезон 1
Season premiere 13 May 2024
Production year 2024
Number of episodes 16
Runtime 13 hours 20 minutes
"Zapasnyj vyhod – 2" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Запасный выход – 2» бывший оперуполномоченный Николай Иванович Кедров и бывший уголовник-рецидивист Павел Павлович Шишко вынуждены работать вместе. Когда-то они были врагами и один засадил другого за решетку. Но теперь они оба – пенсионеры, работающие судмедэкспертами в городском провинциальном морге. На вид это обычные старички, играющие в шашки и пьющие чай с коньячком. Но былой опыт, так сказать, по обе стороны баррикад зачастую позволяет им распутывать убийства своих «клиентов» куда лучше, чем полицейские. Итак, на столе перед стариками оказывается очередное загадочное тело…

"Zapasnyj vyhod – 2" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
13 May 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
13 May 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
14 May 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
14 May 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
15 May 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
15 May 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
16 May 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
16 May 2024
Серия 9
Season 1 Episode 9
21 May 2024
Серия 10
Season 1 Episode 10
21 May 2024
Серия 11
Season 1 Episode 11
22 May 2024
Серия 12
Season 1 Episode 12
22 May 2024
Серия 13
Season 1 Episode 13
23 May 2024
Серия 14
Season 1 Episode 14
23 May 2024
Серия 15
Season 1 Episode 15
24 May 2024
Серия 16
Season 1 Episode 16
24 May 2024
