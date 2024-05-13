В 1-м сезоне сериала «Запасный выход – 2» бывший оперуполномоченный Николай Иванович Кедров и бывший уголовник-рецидивист Павел Павлович Шишко вынуждены работать вместе. Когда-то они были врагами и один засадил другого за решетку. Но теперь они оба – пенсионеры, работающие судмедэкспертами в городском провинциальном морге. На вид это обычные старички, играющие в шашки и пьющие чай с коньячком. Но былой опыт, так сказать, по обе стороны баррикад зачастую позволяет им распутывать убийства своих «клиентов» куда лучше, чем полицейские. Итак, на столе перед стариками оказывается очередное загадочное тело…