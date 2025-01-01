Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Mgla 2023, season 1

No poster for this film
Kinoafisha TV Shows Mgla Seasons Season 1

Mgla
Title Сезон 1
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Mgla" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Мгла» в Петербурге живет обычный программист Михаил. Однажды он решает поехать с друзьями отдохнуть на лоно природы – на идиллическую карельскую туристическую базу, расположенную на островке вдали от материка. Нетронутые человеком пейзажи, дикие олени, песчаный берег – о чем еще может мечтать душа романтика? Но когда Миша оказывается на острове, он с самого начала чувствует что-то неладное. Выясняется, что туристы довольно часто пропадают в местных лесах и их почему-то никто не ищет. Герой делает вывод, что местные жители скрывают от гостей что-то, связанное с древними и жуткими местными легендами.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
Write review
Mgla List of episodes TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
TBA
Серия 2
Season 1 Episode 2
TBA
Серия 3
Season 1 Episode 3
TBA
Серия 4
Season 1 Episode 4
TBA
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more