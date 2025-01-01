В 1-м сезоне сериала «Мгла» в Петербурге живет обычный программист Михаил. Однажды он решает поехать с друзьями отдохнуть на лоно природы – на идиллическую карельскую туристическую базу, расположенную на островке вдали от материка. Нетронутые человеком пейзажи, дикие олени, песчаный берег – о чем еще может мечтать душа романтика? Но когда Миша оказывается на острове, он с самого начала чувствует что-то неладное. Выясняется, что туристы довольно часто пропадают в местных лесах и их почему-то никто не ищет. Герой делает вывод, что местные жители скрывают от гостей что-то, связанное с древними и жуткими местными легендами.