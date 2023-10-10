В 1-м сезоне сериала «Мозаика души» провинциальный детский дом возглавляет новый директор – опытный и честный социальный работник Надежда. Но ее карьера не задается с первого же рабочего дня на новой должности. В кабинет женщины вламывается нерадивая мамаша, лишенная родительских прав. Ее ребенка уже отдали в приемную семью, но она требует, чтобы ей срочно предоставили их фамилию и адрес. Надя не может этого сделать, и тогда сумасшедшая похищает ее дочку. Попечитель детского дома Александр приходит на помощь Наде. Кроме того, выясняется, что он сам и усыновил дочь той самой женщины. Между ним и Надей завязывается роман…