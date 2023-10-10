Menu
Bez tebya mne zhizni net 2023, season 1

Bez tebya mne zhizni net season 1 poster
Bez tebya mne zhizni net

Bez tebya mne zhizni net 16+
Title Сезон 1
Season premiere 10 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Bez tebya mne zhizni net" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Мозаика души» провинциальный детский дом возглавляет новый директор – опытный и честный социальный работник Надежда. Но ее карьера не задается с первого же рабочего дня на новой должности. В кабинет женщины вламывается нерадивая мамаша, лишенная родительских прав. Ее ребенка уже отдали в приемную семью, но она требует, чтобы ей срочно предоставили их фамилию и адрес. Надя не может этого сделать, и тогда сумасшедшая похищает ее дочку. Попечитель детского дома Александр приходит на помощь Наде. Кроме того, выясняется, что он сам и усыновил дочь той самой женщины. Между ним и Надей завязывается роман…

"Bez tebya mne zhizni net" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
10 October 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
10 October 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
10 October 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
10 October 2023
TV series release schedule
