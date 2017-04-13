Menu
Saenai Heroine no Sodatekata 2015 - 2017, season 2

Season premiere 13 April 2017
Production year 2017
Number of episodes 11
Runtime 4 hours 35 minutes
"Saenai Heroine no Sodatekata" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Как воспитать героиню из обычной девушки» герои идут в бассейн роскошной гостиницы, чтобы провести исследование для своей игры. Как всегда, Юта и Эрири дерутся, Мичиру занимается своими делами, а Мегуми, конечно же, отстраняется от остальных. Затем события перемещаются на полтора года назад в Академию Тойогасаки. Юта подтверждает, что в библиотеке и вправду хранится незатейливый роман, который она написала. Он называется «Влюбленный Метроном». По дороге девушку останавливает Эрири Спенсер Савамура. Становится известно, как познакомились Эрири и Юта, а также что именно с ними случилось.

6.9 IMDb
"Saenai Heroine no Sodatekata" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Way of Two Boring Rivals' Encounter
Season 2 Episode 1
13 April 2017
Turning Point of Earnest and Real
Season 2 Episode 2
20 April 2017
First Draft, Second Draft and Great Long Thinking
Season 2 Episode 3
27 April 2017
New Route of Two Nights and Three Days
Season 2 Episode 4
4 May 2017
Deadline or Awakening
Season 2 Episode 5
11 May 2017
The Deadline Buried in Snow
Season 2 Episode 6
18 May 2017
The New Revenge Plan
Season 2 Episode 7
25 May 2017
The Girl Who Didn't Break the Flag
Season 2 Episode 8
1 June 2017
Graduation with a Twist
Season 2 Episode 9
8 June 2017
And the Rivals Will Challenge God
Season 2 Episode 10
15 June 2017
Resume and Start the Game
Season 2 Episode 11
22 June 2017
