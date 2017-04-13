Во 2-м сезоне сериала «Как воспитать героиню из обычной девушки» герои идут в бассейн роскошной гостиницы, чтобы провести исследование для своей игры. Как всегда, Юта и Эрири дерутся, Мичиру занимается своими делами, а Мегуми, конечно же, отстраняется от остальных. Затем события перемещаются на полтора года назад в Академию Тойогасаки. Юта подтверждает, что в библиотеке и вправду хранится незатейливый роман, который она написала. Он называется «Влюбленный Метроном». По дороге девушку останавливает Эрири Спенсер Савамура. Становится известно, как познакомились Эрири и Юта, а также что именно с ними случилось.