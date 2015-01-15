В 1-м сезоне сериала «Как воспитать героиню из обычной девушки» Аки, отаку из старшей школы, занимается созданием виртуальных игр. К счастью, он сталкивается с Като, самой привлекательной девушкой из всех, кого он когда-либо встречал. Естественно, их знакомство привносит изменения в жизнь юноши. Он погружается в сложные и запутанные отношения. Однако благодаря знакомству с Като Аки придумывает новый проект – стимулятор свиданий. Аки пытается привлечь Эрири и Ютаху, чтобы те помогли ему. Затем юноша пытается убедить Като стать героиней новой игры, которую он планирует разработать.