Saenai Heroine no Sodatekata 2015 - 2017 season 1

Saenai Heroine no Sodatekata
Season premiere 15 January 2015
Production year 2015
Number of episodes 12
Runtime 5 hours 0 minute
"Saenai Heroine no Sodatekata" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Как воспитать героиню из обычной девушки» Аки, отаку из старшей школы, занимается созданием виртуальных игр. К счастью, он сталкивается с Като, самой привлекательной девушкой из всех, кого он когда-либо встречал. Естественно, их знакомство привносит изменения в жизнь юноши. Он погружается в сложные и запутанные отношения. Однако благодаря знакомству с Като Аки придумывает новый проект – стимулятор свиданий. Аки пытается привлечь Эрири и Ютаху, чтобы те помогли ему. Затем юноша пытается убедить Като стать героиней новой игры, которую он планирует разработать.

Series rating

0.0
6.9 IMDb
"Saenai Heroine no Sodatekata" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
An Error-Ridden Prologue
Season 1 Episode 1
15 January 2015
A Girlfriend Without a Raised Flag
Season 1 Episode 2
22 January 2015
Retake the Climax
Season 1 Episode 3
29 January 2015
Budget, Deadline and New Development
Season 1 Episode 4
5 February 2015
The Date Event of Crossing Paths
Season 1 Episode 5
12 February 2015
Deciding the Night for Two
Season 1 Episode 6
19 February 2015
Friend, Foe or a New Character
Season 1 Episode 7
26 February 2015
A Wingman's Traumatic Recollection Mode
Season 1 Episode 8
5 March 2015
One-on-one Route After 8 Years
Season 1 Episode 9
12 March 2015
A Melody of Reminiscing and Support
Season 1 Episode 10
19 March 2015
Ready to Start Resolving the Subplots
Season 1 Episode 11
26 March 2015
The Ups and Downs at the End of Each Day
Season 1 Episode 12
26 March 2015
