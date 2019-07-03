Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

How Heavy Are the Dumbbells You Lift? 2019, season 1

How Heavy Are the Dumbbells You Lift? season 1 poster
Kinoafisha TV Shows How Heavy Are the Dumbbells You Lift? Seasons Season 1

How Heavy Are the Dumbbells You Lift?
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 3 July 2019
Production year 2019
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"How Heavy Are the Dumbbells You Lift?" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Насколько тяжелые гантели ты сможешь поднять?» старшеклассница Сакура очень любит поесть. Вскоре ее пристрастие сказывается на фигуре, и девочке приходится срочно отправиться в спортзал, чтобы исправлять положение. Там она сталкивается с президентом школьного совета, тихоней Акэми Сорюин. Правда, она оказывается совсем не такой заучкой, какой всегда казалась окружающим. Выясняется, что Сорюин одержима «мышечным фетишем». Теперь девушкам предстоит пройти через множество испытаний и усиленно тренироваться, чтобы достичь поставленных целей. Им придет на помощь обаятельный тренер Нарудзо Матио.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
7 IMDb
Write review
"How Heavy Are the Dumbbells You Lift?" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Why Don't You Try Strength Training?
Season 1 Episode 1
3 July 2019
Why Don't You Have Some Protein?
Season 1 Episode 2
10 July 2019
Sensei's on a Diet, Too?
Season 1 Episode 3
17 July 2019
Did You Have a Nice Summer?
Season 1 Episode 4
24 July 2019
What's Your Sports Day Event?
Season 1 Episode 5
31 July 2019
Want a New Rival?
Season 1 Episode 6
7 August 2019
Want to be an idol?
Season 1 Episode 7
14 August 2019
What If We Get Lost?
Season 1 Episode 8
21 August 2019
Have You Seen God Before?
Season 1 Episode 9
28 August 2019
Do You Like Christmas?
Season 1 Episode 10
4 September 2019
How Are You Spending New Year's?
Season 1 Episode 11
11 September 2019
How Heavy Are the Barbells You Lift?
Season 1 Episode 12
18 September 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more