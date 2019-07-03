В 1-м сезоне сериала «Насколько тяжелые гантели ты сможешь поднять?» старшеклассница Сакура очень любит поесть. Вскоре ее пристрастие сказывается на фигуре, и девочке приходится срочно отправиться в спортзал, чтобы исправлять положение. Там она сталкивается с президентом школьного совета, тихоней Акэми Сорюин. Правда, она оказывается совсем не такой заучкой, какой всегда казалась окружающим. Выясняется, что Сорюин одержима «мышечным фетишем». Теперь девушкам предстоит пройти через множество испытаний и усиленно тренироваться, чтобы достичь поставленных целей. Им придет на помощь обаятельный тренер Нарудзо Матио.