Dine With Love season 1 watch online

Dine With Love season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Dine With Love Seasons Season 1

Dine With Love 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 16
Runtime 20 hours 0 minute
"Dine With Love" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Обедайте с любовью» главным действующим лицом является владелец платформы, торгующей продуктами. Юй Хао решает принять участие в кулинарной программе для пиара своей компании. Он спешит произвести фурор, и не собирается тратить время на обучение приготовлению пищи, поэтому находит для съемок дублера. Когда это вскрывается, негативное мнение людей обрушивается на платформу. Директор по связям с общественностью Су Кэлань решает спасти ситуацию и начинает обучать незадачливого начальника искусству готовки. Она приводит его на кухню и постепенно завладевает его сердцем.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8 IMDb
"Dine With Love" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
14 February 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
14 February 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
14 February 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
15 February 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
21 February 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
22 February 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
28 February 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
1 March 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
7 March 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
8 March 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
14 March 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
15 March 2022
Episode 13
Season 1 Episode 13
21 March 2022
Episode 14
Season 1 Episode 14
22 March 2022
Episode 15
Season 1 Episode 15
28 March 2022
Episode 16
Season 1 Episode 16
29 March 2022
TV series release schedule
