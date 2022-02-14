В 1-м сезоне сериала «Обедайте с любовью» главным действующим лицом является владелец платформы, торгующей продуктами. Юй Хао решает принять участие в кулинарной программе для пиара своей компании. Он спешит произвести фурор, и не собирается тратить время на обучение приготовлению пищи, поэтому находит для съемок дублера. Когда это вскрывается, негативное мнение людей обрушивается на платформу. Директор по связям с общественностью Су Кэлань решает спасти ситуацию и начинает обучать незадачливого начальника искусству готовки. Она приводит его на кухню и постепенно завладевает его сердцем.