Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Ministerstvo season 1 watch online

Ministerstvo season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Ministerstvo Seasons Season 1

Ministerstvo 18+
Title Сезон 1
Season premiere 7 June 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Ministerstvo" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Министерство» зрители знакомятся с крупным губернским городом, где живут и работают два товарища с фамилиями Гришко и Бранд. Они оба – заместители министра строительства, а их служба по-настоящему опасна и трудна. Все проблемы министерства и непосредственного начальника сваливаются на их плечи. Им приходится вести задушевные беседы с обманутыми дольщиками, выгораживать шефа перед жителями, следить, чтобы журналисты не пронюхали о чем-нибудь сверхважном и секретном, а иногда даже общаться с разгневанным полпредом президента. Кроме того, каждого из мужчин за воротами министерства ждет непростая личная жизнь.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
Write review
"Ministerstvo" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
7 June 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
7 June 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
7 June 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
7 June 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
7 June 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
7 June 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
7 June 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
7 June 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more