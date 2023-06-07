В 1-м сезоне сериала «Министерство» зрители знакомятся с крупным губернским городом, где живут и работают два товарища с фамилиями Гришко и Бранд. Они оба – заместители министра строительства, а их служба по-настоящему опасна и трудна. Все проблемы министерства и непосредственного начальника сваливаются на их плечи. Им приходится вести задушевные беседы с обманутыми дольщиками, выгораживать шефа перед жителями, следить, чтобы журналисты не пронюхали о чем-нибудь сверхважном и секретном, а иногда даже общаться с разгневанным полпредом президента. Кроме того, каждого из мужчин за воротами министерства ждет непростая личная жизнь.