Пока Кристиан пытается приспособиться к диктату политкорректности кампуса, прибытие Мартина в качестве последнего эмоционального изгнанника вызывает еще больше проблем в семье. Между многочисленными романтическими перипетиями Мартина и Софи, приключениями Этьена на свиданиях в его поисках любви, приездом Сильви, очаровательной бывшей Кристиана, и матери Себастьена, преждевременной смертью Стейка и неожиданной беременностью, нашей потрясающей четверке приходится ориентироваться в реалиях жизни на неправильной стороне 50. К этому добавляется медленно, но верно ухудшающееся здоровье Колетт, матери Кристиана, и приход нового помощника менеджера для Этьена, матери-одиночки, чей ребенок пробуждает в нем собственные отцовские инстинкты. Короче говоря, когда тебе за пятьдесят, это не пикник.