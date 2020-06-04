Menu
Les Mecs 2020, season 1

Les Mecs 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 4 June 2020
Production year 2020
Number of episodes 10
Runtime 3 hours 30 minutes
"Les Mecs" season 1 description

Пока Кристиан пытается приспособиться к диктату политкорректности кампуса, прибытие Мартина в качестве последнего эмоционального изгнанника вызывает еще больше проблем в семье. Между многочисленными романтическими перипетиями Мартина и Софи, приключениями Этьена на свиданиях в его поисках любви, приездом Сильви, очаровательной бывшей Кристиана, и матери Себастьена, преждевременной смертью Стейка и неожиданной беременностью, нашей потрясающей четверке приходится ориентироваться в реалиях жизни на неправильной стороне 50. К этому добавляется медленно, но верно ухудшающееся здоровье Колетт, матери Кристиана, и приход нового помощника менеджера для Этьена, матери-одиночки, чей ребенок пробуждает в нем собственные отцовские инстинкты. Короче говоря, когда тебе за пятьдесят, это не пикник.

7.6 IMDb
Episode 1
Season 1 Episode 1
4 June 2020
Episode 2
Season 1 Episode 2
4 June 2020
Episode 3
Season 1 Episode 3
4 June 2020
Episode 4
Season 1 Episode 4
4 June 2020
Episode 5
Season 1 Episode 5
4 June 2020
Episode 6
Season 1 Episode 6
4 June 2020
Episode 7
Season 1 Episode 7
4 June 2020
Episode 8
Season 1 Episode 8
4 June 2020
Episode 9
Season 1 Episode 9
4 June 2020
Episode 10
Season 1 Episode 10
4 June 2020
