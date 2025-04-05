Menu
One Piece 1999, season 2025
One Piece
16+
Title
#1123 - #1133
Season premiere
5 April 2025
Production year
2025
Number of episodes
22
Runtime
9 hours 10 minutes
Series rating
0.0
Rate
5
votes
9
IMDb
Write review
The World Shakes! The Straw Hats' Hostage Situation
Season 2025
Episode 1
5 April 2025
Completely Surrounded! The Operation to Escape Egghead
Season 2025
Episode 2
6 April 2025
A Clash of Two Men's Determination! Kizaru and Sentomaru
Season 2025
Episode 3
13 April 2025
Looming Despair! Admiral Kizaru's Depressing Mission
Season 2025
Episode 4
20 April 2025
Luffy vs. Kizaru! A Fierce Kaleidoscopic Battle
Season 2025
Episode 5
27 April 2025
The Nightmare Strikes - Godhead of Science & Defense, St. Saturn
Season 2025
Episode 6
4 May 2025
Kuma's Past - Better Off Dead in This World
Season 2025
Episode 7
18 May 2025
A History Erased! God Valley of Despair
Season 2025
Episode 8
25 May 2025
A Fleeting Moment of Happiness - Kumachi and Ginny
Season 2025
Episode 9
1 June 2025
A Pledge to Ginny - Kuma Becomes a Father
Season 2025
Episode 10
8 June 2025
To Save His Daughter - Kuma the Timid Pacifist
Season 2025
Episode 11
15 June 2025
Episode 12
Season 2025
Episode 12
29 June 2025
To the Sea Where My Father is! The Future Bonney Chooses
Season 2025
Episode 13
6 July 2025
Kuma's Life
Season 2025
Episode 14
13 July 2025
I'm Sorry, Dad - Bonney's Tears and Kuma's Fist
Season 2025
Episode 15
27 July 2025
Thank You, Dad - Bonney and Kuma's Warm Embrace
Season 2025
Episode 16
3 August 2025
Destroy Egghead - The Buster Call is Invoked
Season 2025
Episode 17
10 August 2025
An Admired Hero - The Warrior of Liberation Who Saves Bonney
Season 2025
Episode 18
17 August 2025
Reliable Reinforcements! Dorry and Brogy Arrive!
Season 2025
Episode 19
24 August 2025
Come In, World - Vegapunk's Message
Season 2025
Episode 20
7 September 2025
Vegapunk's Secret Plan - A Tense Worldwide Broadcast
Season 2025
Episode 21
14 September 2025
The Worst Nightmare - The Five Elders Come Together
Season 2025
Episode 22
21 September 2025
