One Piece 1999, season 1999

One Piece season 1999 poster
Kinoafisha TV Shows One Piece Seasons Season 1999
One Piece 16+
Title #1 - #8
Season premiere 20 October 1999
Production year 1999
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 20 minutes

Series rating

9.2
Rate 15 votes
9 IMDb

One Piece List of episodes

I'm Luffy! The Man Who Will Become the Pirate King!
Season 1999 Episode 1
20 October 1999
The Great Swordsman Appears! Pirate Hunter Roronoa Zoro
Season 1999 Episode 2
17 November 1999
Morgan versus Luffy! Who's the Mysterious Pretty Girl?
Season 1999 Episode 3
24 November 1999
Luffy's Past! The Red-Haired Shanks Appears!
Season 1999 Episode 4
8 December 1999
A Terrifying Mysterious Power! Captain Buggy, the Clown Pirate!
Season 1999 Episode 5
15 December 1999
Desperate Situation! Beast Tamer Mohji vs. Luffy!
Season 1999 Episode 6
29 December 1999
Epic Showdown! Swordsman Zoro vs. Acrobat Cabaji!
Season 1999 Episode 7
29 December 1999
Who is the Victor? Devil Fruit Power Showdown!
Season 1999 Episode 8
29 December 1999
