One Piece 1999, season 1999
About
Seasons
Reviews
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Quotes
Q&A
One Piece
16+
Title
#1 - #8
Season premiere
20 October 1999
Production year
1999
Number of episodes
8
Runtime
3 hours 20 minutes
Series rating
9.2
I'm Luffy! The Man Who Will Become the Pirate King!
Season 1999
Episode 1
20 October 1999
The Great Swordsman Appears! Pirate Hunter Roronoa Zoro
Season 1999
Episode 2
17 November 1999
Morgan versus Luffy! Who's the Mysterious Pretty Girl?
Season 1999
Episode 3
24 November 1999
Luffy's Past! The Red-Haired Shanks Appears!
Season 1999
Episode 4
8 December 1999
A Terrifying Mysterious Power! Captain Buggy, the Clown Pirate!
Season 1999
Episode 5
15 December 1999
Desperate Situation! Beast Tamer Mohji vs. Luffy!
Season 1999
Episode 6
29 December 1999
Epic Showdown! Swordsman Zoro vs. Acrobat Cabaji!
Season 1999
Episode 7
29 December 1999
Who is the Victor? Devil Fruit Power Showdown!
Season 1999
Episode 8
29 December 1999
