One Piece
Articles
About
Seasons
Reviews
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Quotes
Статьи о сериале «One Piece»
All info
Ради зрелищности создатели «Ван-Пис» нарушили канон в 1144 серии: в манге такого не рисовали
И настоящие поклонники точно не оценят таких изменений.
1 comment
24 September 2025 16:04
Чем больше шкаф — тем больнее падать: называем трех главных слабаков среди злодеев аниме «Ван-Пис» — один позорнее другого
Во франшизе предостаточно по-настоящему мощных антагонистов. Но есть и эта троица.
Write review
24 September 2025 11:21
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Эффектных дам в тайтле хватает, но ее автор объективизирует далеко не каждую из них.
Write review
23 September 2025 19:35
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
Претендентов на лидерство много.
2 comments
23 September 2025 17:20
Какие серии в «Ван-Писе» — филлеры? В аниме уже 1100+ эпизодов — так что знать менее важные арки стоит в лицо
Сможете слегка сократить время просмотра.
Write review
23 September 2025 16:30
Netflix только готовится выпустить 2-й сезон адаптации «Ван-Пис», но сериал уже превзошел аниме оригинал
Поклонников Луффи искренне жаль.
11 comments
22 September 2025 08:56
«Ван Пис», ты больше не папочка: новое аниме Netflix заставило команду Соломенной Шляпы пасти задних
Пока только в Японии, но это показатель.
3 comments
23 August 2025 15:42
«Повторили ошибки НВО»: 2 сезон «Ван Пис» от Netflix в эпицентре «расового» скандала — всему виной темнокожая Виви
В аниме красотка выглядит иначе, и понравилось это далеко не всем.
Write review
11 August 2025 16:40
Злодеи в «Черном клевере» в разы круче, чем в распиаренном «Ван-Пис»: 5 доводов, которые не оспорят даже фанаты Луффи
Оба тайтла хороши, но слишком уж по-своему.
15 comments
10 August 2025 18:07
Без Луффи стало только лучше: 1137-ю серию «Ван-Пис» называют лучшим, что произошло с сериалом после битвы с Небесным Драконом
Кума подарил нам смех сквозь слезы.
Write review
3 August 2025 07:29
Не чёткая линия, а маршрут пьяного пирата: попробовали разобраться в хронологии «Ван-Пис» и не сойти с ума (получилось, но не всё)
А ведь финал еще даже не на горизонте.
Write review
1 August 2025 07:00
«Сказали б об этом в нулевые — Роулинг умерла бы от смеха»: «Ван Пис» совсем скоро побьет уникальный рекорд «Гарри Поттера»
Через годик-другой у жанра будет новый король.
18 comments
30 July 2025 07:00
«Ван-Пис» и даже «Игра в кальмара 3» пасут задних: всего один сериал в 2025 обошел их по числу просмотров (и вряд ли кто-то превзойдет его)
Этот проект неожиданно хайпанул и продолжает обретать армию поклонников.
2 comments
8 July 2025 17:38
Девочкам — красивые мальчики, мальчикам — хтонь и кровь: в топ-3 аниме от Медведевой нет «Ван-Пис», да и «Атаку титанов» не ищите
У главной анимешницы российского спорта специфические вкусы.
9 comments
3 July 2025 08:27
Респект тем, кто с Нами: дикая фанатская теория о главном злодее «Ван-Пис» имеет смысл — просто присмотритесь к имени
Ода — мастер тонких намеков.
2 July 2025 10:52
2 July 2025 10:52
Умерла эпоха: «Наруто», «Блича» и «Ван-Писа» больше нет в списке лучших аниме в истории — зато «Атака титанов» подбирается к топ-3
Вкусы зрителей в последние годы кардинально изменились.
20 comments
23 June 2025 21:32
4 000 000 000 часов на троих: в топ-3 самых популярных аниме в истории неочевидный лидер — хотя цифры говорят об обратном
Чтобы посмотреть их все от начала до конца вам понадобится отпуск. И, возможно, не один.
7 comments
22 June 2025 12:19
«Ван Пис» с его тысячами серий всего 9-й: топ-10 самых длинных аниме в истории
Перестанете насмехаться над Луффи, узнав о его конкурентах.
2 comments
21 June 2025 20:03
В топ-5 самых сильных рас «Ван-Пис» не нашлось места рыболюдям и скайпийцам: в пролете даже русалки с гномами
Фанаты подсчитали рейтинг «самых-самых» в любимом аниме.
7 comments
20 June 2025 10:52
«Ее талия — аномалия»: странная деталь аниме «Ван-Пис», на которую даже твердолобые поклонники не могут закрыть глаза
И лишь любители «хентая» и прочих «18+» жанров ничего не имеют против.
19 June 2025 18:07
19 June 2025 18:07
Развитие против стагнации: «Ван-Пис» круче «Атаки титанов» минимум в одном — на Западе назвали уникальное преимущество истории Луффи
Исаяма поспешил — людей, конечно, не насмешил, но осадок остался.
4 comments
15 June 2025 20:03
Так не доставайся же ты никому? Чем окажется загадочное сокровище «Ван-Пис»
Не ждите гор золота и россыпи бриллиантов. Клад более... философский.
14 June 2025 11:50
14 June 2025 11:50
Крокодайл, которого мы не заслужили: сериал «Ван-Пис» от Netflix точно сядет в лужу с этими 5 культовыми персонажами аниме
Естественно, CGI шоураннеры экономить не будут, но и технологии, увы, не всесильны.
6 comments
14 June 2025 07:29
1100 серий — не предел: «Ван-Пис» избежал самой серьезной проблемы всех суперзатянутых аниме лишь по одной причине
Тайтлу невероятно повезло с его создателем.
6 comments
13 June 2025 09:54
Кто круче — Сон Джин-Ву или... собака из «Ван-Пис»? Охотник уступает очаровательному песику сразу по нескольким важным пунктам
Да, логика здесь и правда есть. Нет, мы не сошли с ума.
7 comments
11 June 2025 09:54
Милота — страшная сила: Маомао и Луффи попали в топ-5 самых приятных аниме-героев всех времен — зато Годжо Сатору в пролете
Про таких обычно говорят «они меня максимально комфортят».
11 June 2025 07:58
11 June 2025 07:58
Приходит как-то Луффи проверить IQ, а тест проводят в другом здании: топ-5 самых глупых героев аниме
Обаятельные, харизматичные, но с ветром в голове.
4 comments
6 June 2025 14:15
Доехать до Владивостока поездом дважды, 9 раз посмотреть «Во все тяжкие»: сколько длится аниме «Ван-Пис» и что можно сделать за это время
Потерянные на тайтл сотни часов жизни вам никто не вернет.
2 comments
1 June 2025 09:54
Создатели «Ван-Писа» раскрыли карты, фанаты на грани истерики: культовая история подходит к концу
Впрочем, финал может растянуться, ведь мы говорим о самом долгоиграющем аниме в мире.
9 comments
31 May 2025 20:32
«Самое переоцененное аниме современности»: нейросеть назвала 3 причины перестать смотреть «Ван-Пис» — и с ними трудно спорить
Тайтл, якобы, не проходит проверку временем.
24 comments
29 May 2025 12:48
Их боялся даже Роджер! Самая отмороженная ОПГ за всю историю «Ван-Писа»: кто входил в «Худшее поколение»
Пираты ступившие на путь Гранд Лайна.
4 comments
28 May 2025 20:32
Шанкса из «Ван-Писа» считают копией Гослинга, но создатель отрицает: у персонажа есть реальный прототип
Ясно только одно — капитан пиратов выглядит слишком хорошо.
13 May 2025 18:07
13 May 2025 18:07
Худший злодей «Ван-Писа» оказался унылым и безликим? Им страшнее всех врагов Луффи, но детям этого не понять
Зрители злятся и оставляют негативные комментарии, не осознавая масштаб издевки.
12 May 2025 17:09
12 May 2025 17:09
Начал «шарить» за дьявольские фрукты и врагов Луффи: ютубер посмотрел 1100+ серий «Ван Пис» за день, и даже не сошел с ума
Теперь может общаться с фанатами и даже правильно называть героев по именам.
5 comments
11 May 2025 07:00
Одна серия «Ван-Пис» получила 9,8 а IMDb, но даже так тайтл не приблизился к легендарному эпизоду «Атаки титанов»
И вряд ли сможет даже спустя еще 1000 серий.
50 comments
7 May 2025 10:52
Выбираем лучшую арку аниме «Ван-Пис»: десятки серий, и каждая — на вес золота
Вряд ли кто-то возьмется спорить с №1.
2 comments
1 May 2025 08:27
Так всё-таки, что такое «Сокровище Ван Пис»? Актёры озвучки культового аниме дали ответ — и фаны от него вскипят
Тот случай, когда причастным к франшизе стоило бы помолчать.
Write review
28 April 2025 13:17
«Хоть плачьте, но это факт»: «Наруто» всегда будет круче «Ван Писа», и виной всему — один-единственный злодей
Оба тайтла, безусловно, культовые. Но не равнозначно.
35 comments
20 April 2025 15:42
Откуда у Луффи в «Ван-Пис» взялась сила огня? Школьные отличники наверняка догадались и сами
Ну а всем остальным придется объяснить.
3 comments
30 March 2025 10:52
Крокодайл даже не в топ-5: у Луффи в «Ван-Пис» — сотни врагов, и вот 10 самых сильных из них
А вот в тройке лидеров сюрпризов нет.
10 comments
30 March 2025 10:23
«Ван-Пис» вернулся после полугодового перерыва — и сразу со скандалом! Авторов аниме обвинили в плагиате… самих же себя
Какой учитель, такой и ученик. Буквально.
2 comments
29 March 2025 13:17
«Санта-Барбара» мира аниме: почему «Ван-Пис» даже спустя 1100 серий продолжают смотреть и обсуждать
Родившимся в год выхода сериала в этом году исполнится 26.
Write review
29 March 2025 09:25
Если не можете осилить более 1000 серий: разбираемся, кто жена Луффи в аниме «Ван-Пис», и есть ли она вообще
Главный герой пользуется популярностью у красавиц, но его сердце, похоже, занято.
Write review
28 March 2025 11:30
Дьявольский фрукт не гарантирует победу: 10 поражений Луффи из «Ван Писа», одно трагичнее другого
Фанаты запомнили их навсегда, если, конечно, у них хватило сил посмотреть аниме от корки до корки.
Write review
27 March 2025 16:40
Больше 1000 серий ради... этого? Создатель «Ван-Пис» ненароком заспойлерил финал аниме, и он понравится не всем
Только вот сколько еще ждать концовки — пока непонятно.
2 comments
26 March 2025 07:29
По «Ван-Пису» сняли полтора десятка фильмов, но лишь 3 из них получили оценки выше 7,5: угадаете хотя бы №1?
На IMDb рейтинги тайтла, мягко говоря, не пробивают потолок.
1 comment
24 March 2025 19:05
Пират в платье, скелет с завивкой: ИИ превратил самый рейтинговый сериал Netflix в ретро-фантастику
Так снимали в 90-е.
Write review
18 August 2024 13:30
