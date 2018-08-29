В 1-м сезоне сериала «День расплаты» в центре событий оказываются три женщины, которые не знали друг друга. В один и тот же день каждой приходит послание с известием о ближайшей гибели. Шокирующее известие поступило главным героиням буквально «с того света», поскольку автор, который написал о дне расплаты и покаяния — престарелый математик, — ушел из жизни несколько недель назад. Попав в столь парадоксальную ситуацию, женщины заявляют в полицию. Но распутать этот клубок оказывается нелегко. Кроме того, каждая из женщин старается не только не помогать следствию, но и сохранить свой секрет, который заставляет их много лет содрогаться от ужаса.