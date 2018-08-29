Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Den rasplaty season 1 watch online

Den rasplaty season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Den rasplaty Seasons Season 1
Den rasplaty 18+
Title Сезон 1
Season premiere 29 August 2018
Production year 2018
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 4 minutes
"Den rasplaty" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «День расплаты» в центре событий оказываются три женщины, которые не знали друг друга. В один и тот же день каждой приходит послание с известием о ближайшей гибели. Шокирующее известие поступило главным героиням буквально «с того света», поскольку автор, который написал о дне расплаты и покаяния — престарелый математик, — ушел из жизни несколько недель назад. Попав в столь парадоксальную ситуацию, женщины заявляют в полицию. Но распутать этот клубок оказывается нелегко. Кроме того, каждая из женщин старается не только не помогать следствию, но и сохранить свой секрет, который заставляет их много лет содрогаться от ужаса.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Den rasplaty" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
29 August 2018
Серия 2
Season 1 Episode 2
29 August 2018
Серия 3
Season 1 Episode 3
29 August 2018
Серия 4
Season 1 Episode 4
29 August 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more