Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Zhenshchina-zima 2009, season 1

Zhenshchina-zima season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Zhenshchina-zima Seasons Season 1
Zhenshchina-zima 16+
Title Сезон 1
Season premiere 10 October 2009
Production year 2009
Number of episodes 2
Runtime 3 hours 0 minute
"Zhenshchina-zima" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Женщина-зима» Полина Мороз работает врачом в провинциальной клинике. Она оказывает помощь односельчанам во всем — от режущихся зубов малышей до серьезных травм. Полина никого не судит и не делит людей на правых и виноватых, ее задача — помочь всем. В Завидово у местных жителей немало проблем. Кого-то бьет муж, а кто-то не может найти общий язык с соседом. Полина с готовностью слушает земляков, однако ее личная жизнь тоже оставляет желать лучшего. Все меняется, когда судьба сводит ее с Борей Дробовым, предпринимателем из города. Он подвергся нападению и потерял компанию, которую развивал много лет. Он вложил в нее всю душу.

Series rating

4.6
Rate 12 votes
4.7 IMDb

"Zhenshchina-zima" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
10 October 2009
Серия 2
Season 1 Episode 2
10 October 2009
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more