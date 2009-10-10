В 1-м сезоне сериала «Женщина-зима» Полина Мороз работает врачом в провинциальной клинике. Она оказывает помощь односельчанам во всем — от режущихся зубов малышей до серьезных травм. Полина никого не судит и не делит людей на правых и виноватых, ее задача — помочь всем. В Завидово у местных жителей немало проблем. Кого-то бьет муж, а кто-то не может найти общий язык с соседом. Полина с готовностью слушает земляков, однако ее личная жизнь тоже оставляет желать лучшего. Все меняется, когда судьба сводит ее с Борей Дробовым, предпринимателем из города. Он подвергся нападению и потерял компанию, которую развивал много лет. Он вложил в нее всю душу.