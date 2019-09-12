В 1-м сезоне сериала «Мистер Мамочка» в центре событий оказывается супружеская пара, которая решила поменяться местами. После того как супруга уволили с работы, он решил остаться дома и посвятить себя заботе о детях, готовке, стирке и уборке. Совершенно неважно при этом, что главный герой понятия не имеет, как все это делается. Тем временем его отважная и рискованная жена, доверившая мужу столь ответственную часть жизнь, отправилась на заработки. Трое малолетних детей – два сына и дочь – тут же заподозрили, что смена обязанностей папы и мамы – отличный повод, чтобы как следует повеселиться.