Mr. Mom 2019, season 1

Mr. Mom season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Mr. Mom Seasons Season 1
Mr. Mom 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 12 September 2019
Production year 2019
Number of episodes 11
Runtime 2 hours 12 minutes
"Mr. Mom" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Мистер Мамочка» в центре событий оказывается супружеская пара, которая решила поменяться местами. После того как супруга уволили с работы, он решил остаться дома и посвятить себя заботе о детях, готовке, стирке и уборке. Совершенно неважно при этом, что главный герой понятия не имеет, как все это делается. Тем временем его отважная и рискованная жена, доверившая мужу столь ответственную часть жизнь, отправилась на заработки. Трое малолетних детей – два сына и дочь – тут же заподозрили, что смена обязанностей папы и мамы – отличный повод, чтобы как следует повеселиться.

Series rating

7.0
Rate 11 votes
7.1 IMDb

"Mr. Mom" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Pilot
Season 1 Episode 1
12 September 2019
What About the Kids?
Season 1 Episode 2
12 September 2019
The List
Season 1 Episode 3
19 September 2019
The Sandman
Season 1 Episode 4
19 September 2019
Good Cop, Good Cop
Season 1 Episode 5
19 September 2019
Date Night
Season 1 Episode 6
26 September 2019
The Salad Days
Season 1 Episode 7
26 September 2019
Pitches Be Crazy
Season 1 Episode 8
3 October 2019
Crickets
Season 1 Episode 9
3 October 2019
Sick Day
Season 1 Episode 10
10 October 2019
Three, Two, One...
Season 1 Episode 11
10 October 2019
