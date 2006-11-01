В 1-м сезоне сериала «Короткое дыхание» молодой человек тяжело переживал развод родителей, затем оказался на Чеченской войне по доброй воле. В зоне боевых действий герой получил серьезное повреждение и психологическую травму, в связи с чем его отношения с любимой женщиной расстроились. Вернувшись в город, парень чуть было не свел счеты с жизнью. На помощь подоспел родной отец, который познакомил сына со взрослой женщиной с сомнительным прошлым. С ее помощью молодой человек постепенно вернул веру в себя и интерес к жизни. Сначала предполагалось, что они будут встречаться лишь некоторое время, но внезапно между героями вспыхивает любовь.