Korotkoe dyhanie 2006, season 1

Korotkoe dyhanie season 1 poster
Korotkoe dyhanie 18+
Title Сезон 1
Season premiere 1 November 2006
Production year 2006
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 4 minutes
"Korotkoe dyhanie" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Короткое дыхание» молодой человек тяжело переживал развод родителей, затем оказался на Чеченской войне по доброй воле. В зоне боевых действий герой получил серьезное повреждение и психологическую травму, в связи с чем его отношения с любимой женщиной расстроились. Вернувшись в город, парень чуть было не свел счеты с жизнью. На помощь подоспел родной отец, который познакомил сына со взрослой женщиной с сомнительным прошлым. С ее помощью молодой человек постепенно вернул веру в себя и интерес к жизни. Сначала предполагалось, что они будут встречаться лишь некоторое время, но внезапно между героями вспыхивает любовь.

Series rating

7.5
Rate 13 votes
7.8 IMDb

"Korotkoe dyhanie" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
1 серия
Season 1 Episode 1
1 November 2006
2 серия
Season 1 Episode 2
1 November 2006
3 серия
Season 1 Episode 3
2 November 2006
4 серия
Season 1 Episode 4
2 November 2006
