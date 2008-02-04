В 1-м сезоне сериала «План «Б» Артем Копылов успешно управляет сетью ресторанов. Но однажды его жизнь резко меняется. «Правая рука» Артема – Олег Громов – договаривается с майором Прыгуновым и экс-наркоманом Вадиком Коневым. Вместе им удается сфабриковать дело против Копылова. Теперь Артема считают подозреваемым в продаже запрещенных веществ и убийстве сотрудника правоохранительных органов. Артема объявляют в розыск, улики против него неопровержимы. Копылов понял, что ему неоткуда просить помощи. Вокруг него слишком много неприятелей и мало друзей. Но он не собирается так просто сдаваться.