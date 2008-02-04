Menu
Plan «B» 2008, season 1

Plan «B» 16+
Title Сезон 1
Season premiere 4 February 2008
Production year 2008
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 16 minutes
"Plan «B»" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «План «Б» Артем Копылов успешно управляет сетью ресторанов. Но однажды его жизнь резко меняется. «Правая рука» Артема – Олег Громов – договаривается с майором Прыгуновым и экс-наркоманом Вадиком Коневым. Вместе им удается сфабриковать дело против Копылова. Теперь Артема считают подозреваемым в продаже запрещенных веществ и убийстве сотрудника правоохранительных органов. Артема объявляют в розыск, улики против него неопровержимы. Копылов понял, что ему неоткуда просить помощи. Вокруг него слишком много неприятелей и мало друзей. Но он не собирается так просто сдаваться.

"Plan «B»" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
4 February 2008
Серия 2
Season 1 Episode 2
5 February 2008
Серия 3
Season 1 Episode 3
6 February 2008
Серия 4
Season 1 Episode 4
7 February 2008
Серия 5
Season 1 Episode 5
11 February 2008
Серия 6
Season 1 Episode 6
12 February 2008
Серия 7
Season 1 Episode 7
13 February 2008
Серия 8
Season 1 Episode 8
14 February 2008
