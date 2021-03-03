В 1-м сезоне сериала «Мышь» в центре событий оказываются сотрудник правоохранительных органов, опытный детектив и трудный подросток. Серийный маньяк по кличке «Охотник за головами», который наводил ужас на жителей страны 10 лет назад, по-прежнему влияет на судьбы людей. Но главные герои пока об этом еще не подозревают. История начинается с того, что в Южной Корее появляется чудовищный маньяк. В лапах преступника оказались 18 человек. У этого психопата есть отличительный стиль преступлений: он обезглавливает своих жертв. Профессор Ли заявляет, что существует ген, который может превратить человека в преступника.