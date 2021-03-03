Menu
Mauseu season 1 watch online

Mauseu season 1 poster
Mauseu
Mauseu 18+
Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 3 March 2021
Production year 2021
Number of episodes 20
Runtime 23 hours 20 minutes
"Mauseu" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Мышь» в центре событий оказываются сотрудник правоохранительных органов, опытный детектив и трудный подросток. Серийный маньяк по кличке «Охотник за головами», который наводил ужас на жителей страны 10 лет назад, по-прежнему влияет на судьбы людей. Но главные герои пока об этом еще не подозревают. История начинается с того, что в Южной Корее появляется чудовищный маньяк. В лапах преступника оказались 18 человек. У этого психопата есть отличительный стиль преступлений: он обезглавливает своих жертв. Профессор Ли заявляет, что существует ген, который может превратить человека в преступника. 

Series rating

8.4
Rate 12 votes
8.6 IMDb

"Mauseu" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
3 March 2021
Episode 2
Season 1 Episode 2
4 March 2021
Episode 3
Season 1 Episode 3
10 March 2021
Episode 4
Season 1 Episode 4
11 March 2021
Episode 5
Season 1 Episode 5
17 March 2021
Episode 6
Season 1 Episode 6
18 March 2021
Episode 7
Season 1 Episode 7
24 March 2021
Episode 8
Season 1 Episode 8
25 March 2021
Episode 9
Season 1 Episode 9
31 March 2021
Episode 10
Season 1 Episode 10
1 April 2021
Episode 11
Season 1 Episode 11
8 April 2021
Episode 12
Season 1 Episode 12
14 April 2021
Episode 13
Season 1 Episode 13
15 April 2021
Episode 14
Season 1 Episode 14
21 April 2021
Episode 15
Season 1 Episode 15
22 April 2021
Episode 16
Season 1 Episode 16
5 May 2021
Episode 17
Season 1 Episode 17
6 May 2021
Episode 18
Season 1 Episode 18
12 May 2021
Episode 19
Season 1 Episode 19
13 May 2021
Episode 20
Season 1 Episode 20
19 May 2021
TV series release schedule
