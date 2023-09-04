Menu
Ya zaberu tvoyu lyubov season 1 watch online

Ya zaberu tvoyu lyubov season 1 poster
Ya zaberu tvoyu lyubov 16+
Title Сезон 1
Season premiere 4 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Ya zaberu tvoyu lyubov" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Я заберу твою любовь» врач Лена Варлакова готовится выйти замуж за хирурга, которого она любит. Но внимание Лены хочет завоевать еще один человек, у которого есть связи и влияние. Ему удается упрятать хирурга Максимова за решетку. Находясь в отчаянном положении, Лена уступает бизнесмену и выходит за него замуж. После свадьбы она оказывается в «золотой клетке». Ей так и не удается полюбить мужа. По случайному стечению обстоятельств женщина выясняет, по какой причине Максимов попал в тюрьму и отказался от нее. Лишь от нее зависит, что их ждет в будущем. Лена намерена исправить ошибки прошлого и спасти своего возлюбленного.

"Ya zaberu tvoyu lyubov" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
4 September 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
4 September 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
4 September 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
4 September 2023
