Ty v moem serdce season 1 watch online

Ty v moem serdce season 1 poster
Ty v moem serdce 16+
Title Сезон 1
Season premiere 24 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
В 1-м сезоне сериала «Ты в моем сердце» журналистка Маша Кравцова вместе с супругом собирается продать квартиру и переехать в столицу. Девушка счастлива, ведь скоро в их семье ожидается пополнение. Однако жизнь Маши рушится после заключения сделки по продаже недвижимости. Сергей погибает. Вскоре выясняется, что у ее мужа была любовница, а еще он должен крупную сумму денег. На помощь отчаявшейся вдове приходит приятель Сергея Олег. Он заботится о Маше и окружает ее вниманием. Кажется, жизнь девушки стала налаживаться, однако она никак не может справиться с потрясением, поскольку все перевернулось вверх дном...

0.0
Rate 0 vote

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
24 October 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
24 October 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
24 October 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
24 October 2023
