В 1-м сезоне сериала «Ты в моем сердце» журналистка Маша Кравцова вместе с супругом собирается продать квартиру и переехать в столицу. Девушка счастлива, ведь скоро в их семье ожидается пополнение. Однако жизнь Маши рушится после заключения сделки по продаже недвижимости. Сергей погибает. Вскоре выясняется, что у ее мужа была любовница, а еще он должен крупную сумму денег. На помощь отчаявшейся вдове приходит приятель Сергея Олег. Он заботится о Маше и окружает ее вниманием. Кажется, жизнь девушки стала налаживаться, однако она никак не может справиться с потрясением, поскольку все перевернулось вверх дном...