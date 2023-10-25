В 1-м сезоне сериала «С холодным сердцем» Вера уже 20 лет живет со своим гражданским мужем Сергеем, полковником в отставке, но он так и не предложил ей узаконить отношения. При этом они вместе приобрели большой дом, где Вера занималась воспитанием их сына Толика и падчерицы Иры. Жизнь главной героини неожиданно меняется, когда Сергей умирает. Его скоропалительная кончина позволяет женщине осознать, что гражданский брак ничего не стоит. Она не имеет права на дом и совместно нажитое имущество, в результате чего остается буквально ни с чем. Все переосмыслить и познакомиться с собой заново Вере помогут подруга и новый хозяин ее дома.