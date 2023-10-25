Menu
S holodnym serdcem 2023, season 1

S holodnym serdcem season 1 poster
S holodnym serdcem 16+
Title Сезон 1
Season premiere 25 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"S holodnym serdcem" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «С холодным сердцем» Вера уже 20 лет живет со своим гражданским мужем Сергеем, полковником в отставке, но он так и не предложил ей узаконить отношения. При этом они вместе приобрели большой дом, где Вера занималась воспитанием их сына Толика и падчерицы Иры. Жизнь главной героини неожиданно меняется, когда Сергей умирает. Его скоропалительная кончина позволяет женщине осознать, что гражданский брак ничего не стоит. Она не имеет права на дом и совместно нажитое имущество, в результате чего остается буквально ни с чем. Все переосмыслить и познакомиться с собой заново Вере помогут подруга и новый хозяин ее дома.

"S holodnym serdcem" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
25 October 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
25 October 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
25 October 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
25 October 2023
