В 1-м сезоне сериала «Сумрак» Андрей Мезенцев сделал весьма успешную карьеру в правоохранительных органах. Однако в одночасье вся его жизнь рушится. Все началось с громкого скандала в семье. Затем мужчине выдвинули обвинения в убийстве коллеги и отстраняют от дел до результатов внутреннего расследования. Не желая пускать ситуацию на самотек, Мезенцев решает самостоятельно разобраться в случившемся. При этом он никак не может понять, почему близкие отвернулись от него и упорно не желают оказать содействие. У Андрея складывается ощущение, будто никто из них не хочет, чтобы его жизнь наладилась.