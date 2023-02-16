Menu
Sumrak 2023, season 1

Season premiere 16 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 5
Runtime 2 hours 5 minutes
"Sumrak" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Сумрак» Андрей Мезенцев сделал весьма успешную карьеру в правоохранительных органах. Однако в одночасье вся его жизнь рушится. Все началось с громкого скандала в семье. Затем мужчине выдвинули обвинения в убийстве коллеги и отстраняют от дел до результатов внутреннего расследования. Не желая пускать ситуацию на самотек, Мезенцев решает самостоятельно разобраться в случившемся. При этом он никак не может понять, почему близкие отвернулись от него и упорно не желают оказать содействие. У Андрея складывается ощущение, будто никто из них не хочет, чтобы его жизнь наладилась.

"Sumrak" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
16 February 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
23 February 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
2 March 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
9 March 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
16 March 2023
TV series release schedule
