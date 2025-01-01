В 1-м сезоне сериала «Судьи и судьбы» Анна работает судьей и регулярно сталкивается с человеческими проблемами. Мимо нее проносятся уймы судеб со своими трагедиями и сложными жизненными обстоятельствами. Главная героиня старается вопреки устоявшемуся общественному мнению относительно прокуроров и судей вершить правосудие по справедливости. Однако порой ей приходится идти наперекор себе, поскольку она состоит на государственной службе и должна выполнять распоряжения руководства. Жизнь Анны меняется после личной трагедии. После того как женщина потеряла ребенка, ее неожиданно уволили...