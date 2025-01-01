Menu
Sudi i sudby 2025, season 1

Sudi i sudby
Title Сезон 1
Number of episodes 16
Runtime 13 hours 20 minutes
"Sudi i sudby" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Судьи и судьбы» Анна работает судьей и регулярно сталкивается с человеческими проблемами. Мимо нее проносятся уймы судеб со своими трагедиями и сложными жизненными обстоятельствами. Главная героиня старается вопреки устоявшемуся общественному мнению относительно прокуроров и судей вершить правосудие по справедливости. Однако порой ей приходится идти наперекор себе, поскольку она состоит на государственной службе и должна выполнять распоряжения руководства. Жизнь Анны меняется после личной трагедии. После того как женщина потеряла ребенка, ее неожиданно уволили...

Sudi i sudby List of episodes TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
TBA
Серия 2
Season 1 Episode 2
TBA
Серия 3
Season 1 Episode 3
TBA
Серия 4
Season 1 Episode 4
TBA
Серия 5
Season 1 Episode 5
TBA
Серия 6
Season 1 Episode 6
TBA
Серия 7
Season 1 Episode 7
TBA
Серия 8
Season 1 Episode 8
TBA
Серия 9
Season 1 Episode 9
TBA
Серия 10
Season 1 Episode 10
TBA
Серия 11
Season 1 Episode 11
TBA
Серия 12
Season 1 Episode 12
TBA
Серия 13
Season 1 Episode 13
TBA
Серия 14
Season 1 Episode 14
TBA
Серия 15
Season 1 Episode 15
TBA
Серия 16
Season 1 Episode 16
TBA
TV series release schedule
