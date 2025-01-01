В 1-м сезоне сериала «Стюардесса» в центре событий оказывается молодая женщина по имени Мария Селиванова, которая обожает небо и самолеты. Она стала стюардессой и ни на секунду не пожалела о своем выборе. Решение уйти из профессии и посвятить себе заботе о муже и ребенке далось Маше нелегко. Брак с Алексеем не просуществовал долго. Узнав страшные тайны своего супруга, Маша забрала сына и уехала в Москву. Она вновь вернулась к работе. Трудовые будни Марии в авиакомпании переплетаются с непростой семейной драмой. Впереди у героини – сложные отношения с пилотом Ждановым и борьба за личное счастье.