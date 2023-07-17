В 1-м сезоне сериала «Счастье не за горами» талантливый хирург Таня долгое время не поддерживала отношения с семьей. Ее отец отбывал наказание за решеткой, мать с отчимом обосновались в горном поселке, один из братьев занялся скалолазанием, а второй сделал карьеру адвоката. После того как Тане стало известно, что отец выходит на свободу, она приехала в дом родителей вместе с братьями. Вскоре выяснилось, что, выйдя из тюрьмы, их отец пропал. Александр, юрист, решил найти отца и узнать о причинах его загадочного исчезновения. Двум поколениям семьи Крупновых предстоит пройти через множество испытаний, чтобы простить друг друга...