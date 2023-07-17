Menu
Schaste ne za gorami 2023, season 1

Schaste ne za gorami 12+
Title Сезон 1
Season premiere 17 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 16
Runtime 13 hours 20 minutes
"Schaste ne za gorami" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Счастье не за горами» талантливый хирург Таня долгое время не поддерживала отношения с семьей. Ее отец отбывал наказание за решеткой, мать с отчимом обосновались в горном поселке, один из братьев занялся скалолазанием, а второй сделал карьеру адвоката. После того как Тане стало известно, что отец выходит на свободу, она приехала в дом родителей вместе с братьями. Вскоре выяснилось, что, выйдя из тюрьмы, их отец пропал. Александр, юрист, решил найти отца и узнать о причинах его загадочного исчезновения. Двум поколениям семьи Крупновых предстоит пройти через множество испытаний, чтобы простить друг друга...

"Schaste ne za gorami" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Серия 1
Season 1 Episode 1
17 July 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
17 July 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
17 July 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
17 July 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
17 July 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
17 July 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
17 July 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
17 July 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
17 July 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
17 July 2023
Серия 11
Season 1 Episode 11
17 July 2023
Серия 12
Season 1 Episode 12
17 July 2023
Серия 13
Season 1 Episode 13
17 July 2023
Серия 14
Season 1 Episode 14
17 July 2023
Серия 15
Season 1 Episode 15
17 July 2023
Серия 16
Season 1 Episode 16
17 July 2023
