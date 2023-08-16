Menu
Diagnoz «Vezuchaya» 2023, season 1

Diagnoz «Vezuchaya» season 1 poster
Season premiere 16 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 40 minutes
В 1-м сезоне сериала «Диагноз «Везучая» одинокая девушка Лика с социопатическим расстройством личности зарабатывает на жизнь весьма оригинальным способом – она приносит удачу бизнесменам и бандитам. О ее мистической способности дарить везение любому, кто имеет с ней дело, ходят легенды в криминальных кругах. Но очередная сделка заканчивается неудачей для самого «талисмана». Лика попадает в эпицентр бандитской разборки. Она знакомится с несправедливо осужденным бухгалтером Антоном. Вместе они должны обхитрить мафию, спасти свои жизни, доказать невиновность Антона и восстановить его отношения с дочкой.

0.0
6.6 IMDb
Серия 1
Season 1 Episode 1
16 August 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
23 August 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
30 August 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
6 September 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
13 September 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
20 September 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
27 September 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
4 October 2023
