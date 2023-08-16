В 1-м сезоне сериала «Диагноз «Везучая» одинокая девушка Лика с социопатическим расстройством личности зарабатывает на жизнь весьма оригинальным способом – она приносит удачу бизнесменам и бандитам. О ее мистической способности дарить везение любому, кто имеет с ней дело, ходят легенды в криминальных кругах. Но очередная сделка заканчивается неудачей для самого «талисмана». Лика попадает в эпицентр бандитской разборки. Она знакомится с несправедливо осужденным бухгалтером Антоном. Вместе они должны обхитрить мафию, спасти свои жизни, доказать невиновность Антона и восстановить его отношения с дочкой.