Во 2-м сезоне сериала «Живая мишень» события разворачиваются через шесть месяцев после освобождения Уинстона из плена. Чэнс все еще живет в Непале, куда он приехал, чтобы очистить свой разум и познать единение с миром. Его нанимает безутешная вдова миллиардера-филантропа Ильза Пуччи, убежденная, что ее супруга убили. Ради нового масштабного задания главный герой вновь собирает вместе свою прежнюю команду. Но таинственный противник оказывается хитрее, чем все, с кем ему приходилось сталкиваться раньше. Он застает команду врасплох, похищая и убивая влиятельных людей одного за другим.