Season premiere 17 November 2010
Production year 2010
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 19 minutes
Во 2-м сезоне сериала «Живая мишень» события разворачиваются через шесть месяцев после освобождения Уинстона из плена. Чэнс все еще живет в Непале, куда он приехал, чтобы очистить свой разум и познать единение с миром. Его нанимает безутешная вдова миллиардера-филантропа Ильза Пуччи, убежденная, что ее супруга убили. Ради нового масштабного задания главный герой вновь собирает вместе свою прежнюю команду. Но таинственный противник оказывается хитрее, чем все, с кем ему приходилось сталкиваться раньше. Он застает команду врасплох, похищая и убивая влиятельных людей одного за другим.

"Human Target" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Ilsa Pucci
Season 2 Episode 1
17 November 2010
The Wife's Tale
Season 2 Episode 2
24 November 2010
Taking Ames
Season 2 Episode 3
1 December 2010
The Return of Baptiste
Season 2 Episode 4
8 December 2010
Dead Head
Season 2 Episode 5
15 December 2010
The Other Side of the Mall
Season 2 Episode 6
22 December 2010
A Problem Like Maria
Season 2 Episode 7
5 January 2011
Communication Breakdown
Season 2 Episode 8
5 January 2011
Imbroglio
Season 2 Episode 9
14 January 2011
Cool Hand Guerrero
Season 2 Episode 10
14 January 2011
Kill Bob
Season 2 Episode 11
31 January 2011
The Trouble with Harry
Season 2 Episode 12
2 February 2011
Marshall Pucci
Season 2 Episode 13
9 February 2011
