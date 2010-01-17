В 1-м сезоне сериала «Живая мишень» молодой мужчина Кристофер Чэнс выбирает крайне опасный, но благородный жизненный путь. Он становится частным телохранителем. Вот только Чэнс не работает ни на одну охранную фирму и принимает далеко не каждое задание. Он своего рода фрилансер от мира телохранителей. Зато если уж он берется за дело, то гарантирует безопасность клиента собственной головой. Кристофер не боится рискнуть жизнью и превратиться в настоящую живую мишень. Если уволенный сотрудник угрожает бывшему начальнику, он сам нанимается в HR-отдел, а если девушку преследует бывший парень, он притворяется ее новым избранником.