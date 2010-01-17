Menu
Human Target 2010 - 2011 season 1

Season premiere 17 January 2010
Production year 2010
Number of episodes 12
Runtime 8 hours 36 minutes
"Human Target" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Живая мишень» молодой мужчина Кристофер Чэнс выбирает крайне опасный, но благородный жизненный путь. Он становится частным телохранителем. Вот только Чэнс не работает ни на одну охранную фирму и принимает далеко не каждое задание. Он своего рода фрилансер от мира телохранителей. Зато если уж он берется за дело, то гарантирует безопасность клиента собственной головой. Кристофер не боится рискнуть жизнью и превратиться в настоящую живую мишень. Если уволенный сотрудник угрожает бывшему начальнику, он сам нанимается в HR-отдел, а если девушку преследует бывший парень, он притворяется ее новым избранником.

 

7.7 IMDb
"Human Target" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Pilot
Season 1 Episode 1
17 January 2010
Rewind
Season 1 Episode 2
20 January 2010
Embassy Row
Season 1 Episode 3
26 January 2010
Sanctuary
Season 1 Episode 4
3 February 2010
Run
Season 1 Episode 5
10 February 2010
Lockdown
Season 1 Episode 6
17 February 2010
Salvage & Reclamation
Season 1 Episode 7
10 March 2010
Baptiste
Season 1 Episode 8
17 March 2010
Corner Man
Season 1 Episode 9
24 March 2010
Tanarak
Season 1 Episode 10
31 March 2010
Victoria
Season 1 Episode 11
7 April 2010
Christopher Chance
Season 1 Episode 12
14 April 2010
TV series release schedule
