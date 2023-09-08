В 1-м сезоне сериала «Подменыш» действие происходит в Нью-Йорке. В одной семье разворачивается чарующая и тревожная история о родительской мании и супружеской любви. Традиционный сказочный сюжет переносится в современные реалии. Жизнь главных героев полна интриг и тайн. Иногда выясняется, что близкие люди – вовсе не те, кем кажутся, и способны превратиться в потусторонних чудовищ. Аполлон и Эмма стремятся быть хорошими родителями. Однажды Эмма заявляет, что кто-то шлет ей на мобильник снимки сына и супруга, а потом удаляет. Она считает, что их сын – это чужой ребенок. Аполлон уверен, что его жена обезумела, но правда намного страшнее…