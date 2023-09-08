Menu
The Changeling 2023, season 1

The Changeling
Season premiere 8 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"The Changeling" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Подменыш» действие происходит в Нью-Йорке. В одной семье разворачивается чарующая и тревожная история о родительской мании и супружеской любви. Традиционный сказочный сюжет переносится в современные реалии. Жизнь главных героев полна интриг и тайн. Иногда выясняется, что близкие люди – вовсе не те, кем кажутся, и способны превратиться в потусторонних чудовищ. Аполлон и Эмма стремятся быть хорошими родителями. Однажды Эмма заявляет, что кто-то шлет ей на мобильник снимки сына и супруга, а потом удаляет. Она считает, что их сын – это чужой ребенок. Аполлон уверен, что его жена обезумела, но правда намного страшнее…

5.8 IMDb
The Changeling List of episodes TV series release schedule
Season 1
First Comes Love
Season 1 Episode 1
8 September 2023
Then Comes a Baby in a Baby Carriage
Season 1 Episode 2
8 September 2023
*
Season 1 Episode 3
8 September 2023
The Wise Ones
Season 1 Episode 4
15 September 2023
This Woman's Work
Season 1 Episode 5
22 September 2023
Aftermath
Season 1 Episode 6
29 September 2023
Stormy Weather
Season 1 Episode 7
6 October 2023
Battle of the Island
Season 1 Episode 8
13 October 2023
TV series release schedule
