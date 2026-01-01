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Da Vinci's Demons
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"Da Vinci's Demons" updates
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Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Original Main Title Theme Music
Winner
Outstanding Main Title Design
Winner
Outstanding Main Title Design
Winner
Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Special and Visual Effects in a Supporting Role
Nominee
Outstanding Special and Visual Effects in a Supporting Role
Nominee
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