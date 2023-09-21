Menu
Lada Gold season 1 watch online

Lada Gold season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Lada Gold Seasons Season 1

Lada Gold 18+
Title Сезон 1
Season premiere 21 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Lada Gold" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Лада Голд» Артур и Павел оказались в одной лодке благодаря своим дедам, которые открыто враждовали между собой. Дед Артура был криминальным авторитетом, а Пашин положил жизнь на то, чтобы расправиться с преступностью в Тольятти. Теперь их внуки оказались под прицелом у сразу трех преступных группировок. Их главари, Лысый, Буба и Гришка-певец, готовы на все, чтобы поймать парней. Но еще большую опасность для главных героев представляет протеже Мидаса беспредельщик Шамрай. Он хочет вернуть награбленное и авторитет. Артуру и Паше приходится научиться доверять друг другу, чтобы уцелеть...

Series rating

0.0
Rate 3 votes
5.9 IMDb
"Lada Gold" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
21 September 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
21 September 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
21 September 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
21 September 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
21 September 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
21 September 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
21 September 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
21 September 2023
