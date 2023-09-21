В 1-м сезоне сериала «Лада Голд» Артур и Павел оказались в одной лодке благодаря своим дедам, которые открыто враждовали между собой. Дед Артура был криминальным авторитетом, а Пашин положил жизнь на то, чтобы расправиться с преступностью в Тольятти. Теперь их внуки оказались под прицелом у сразу трех преступных группировок. Их главари, Лысый, Буба и Гришка-певец, готовы на все, чтобы поймать парней. Но еще большую опасность для главных героев представляет протеже Мидаса беспредельщик Шамрай. Он хочет вернуть награбленное и авторитет. Артуру и Паше приходится научиться доверять друг другу, чтобы уцелеть...